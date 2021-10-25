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Maktu Fiyat ne demek, TDK'ya göre Maktu Fiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maktu Fiyat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maktu Fiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maktu Fiyat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maktu Fiyat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maktu Fiyat ne demek, TDK'ya göre Maktu Fiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maktu fiyat ne demek? Maktu fiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maktu fiyat kelimesi. Peki maktu fiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maktu fiyat nedir, maktu fiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MAKTU FİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maktu fiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre maktu fiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kesin fiyat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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