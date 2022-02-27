Maktu ne demek, TDK'ya göre Maktu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maktu ne demek? Maktu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maktu kelimesi. Peki maktu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maktu nedir, maktu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maktu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maktu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maktu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kesik

- Kesin olarak değeri biçilmiş

- Ölçü ile satılmayan, götürü



MAKTU KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- maktu fiyat

