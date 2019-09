MAKÜ’de akademik yıl açılışı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) akademik yıl açılışında konuşan Rektör Prof.Dr. Adem Korkmaz, "MAKÜ kendisini sürekli geliştiren, yeniliklere açık, yaptığı yanlışları hızla toparlayan, doğruyu arayan, akılcı, akademik bir fikriyatı da kendi bünyesinde özümsemiş bir anlayışa sahiptir" dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleşti. MAKÜ Rektörlük anıtı önünde gerçekleşen açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar ve Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Ömer Tekşen, Doç. Dr. Ali Murat Alparslan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, MAKÜ öğretim üyeleri ve idari personel katıldı. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, "Başlangıçlar hepimiz için yeni heyecanların, birlikteliklerin, bizi bir araya getiren değerlerin geleceğe yönelik adımlarımızı atacağımız bu güzel ve anlamlı günlerde bizlere yeni heyecan ve ivmeler getirmesi açısından önem taşıyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bir üniversite olarak, akademi olarak öncelikle kendi varlığını, anlamını, kendi varlık nedeninin ontolojisini yerine getirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu bilmenizi istiyorum. Üniversitemiz geçtiği 13 yıl içerisinde ivmesinden hiçbir şey kaybetmeden geleceğe çok güçlü adımlarla bakmış ve hep vizyonunu ortaya koymaya çalışmıştır. Bu anlamda biz geçtiğimiz yıllarda üniversitemizin her türlü teknik, fiziki, akademik alt yapılarını tamamlama gayreti içerisinde olduk. Hepimiz değişim ve gelişimleri yakından görüyoruz. Hem üniversite kendi gelişmesini sürdürmekte hem de içinde bulunduğu şehir ve ekonomiyi sosyolojiye dönüştürme çabaları içerisinde yoğun faaliyetler yürütmekteyiz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akif'in de bizlere gösterdiği Asım'ın Nesli ülküsü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu değerlerine bağlı, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da bize bırakmış olduğu bu kutsal ve değerli vatanda ülkesinin gelişimine bir nebze de olsa kendi çapında katkı verme noktasında ayrı bir misyonu üstlenmiş bir üniversitedir" ifadelerini kullandı.

"Teknik, sosyal ve akademik alt yapıları tamamladık"

Üniversitenin teknik, sosyal ve akademik alt yapılarının hemen hemen büyük oranda tamamlandığını belirten Rektör Korkmaz, "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, eğitim öğretimde ve yaptığı çalışmalarda sosyal sisteme karşı olan sorumlulukları noktasında da en üst düzeyde bir farkındalık ve bilinç içerisinde olarak bütün yönetim birimlerinin, akademik, idari ve teknik birimlerin her gün kendisini sürekli geliştiren, yeniliklere açık, yaptığı yanlışları hızla toparlayan, doğruyu arayan, akılcı, akademik bir fikriyatı da kendi bünyesinde özümsemiş bir anlayışa sahiptir. MAKÜ'de çalışan olmak, öğrenci olmak, akademisyen olmak her zaman ifade ettiğim gibi bir ayrıcalıktır. Buradaki yönetim yaklaşımları temelde insani bir zemine oturmuş, ama hak, hukuk, akademik ve bilimsel özellikli temel enstrümanları da bünyesinde taşımış bir yaklaşımla hareket etmek bizim en güçlü yönümüzdür. Bu anlamda yeni eğitim öğretim yılında da üniversite çalışanları, akademisyenler ve diğer bütün bileşenler olarak bu yaklaşımlarımızı artırarak devam etmek zorundayız. Yaklaşık 37 bin öğrenciye hizmet veren bu camia artık kendisini küçük görmemeli, sorumluluğun farkında olmalıdır. Bizler sadece bilgiyi öğreten, bilginin yorumlamasını anlatan değil, aynı zamanda öğrencileri vatanını seven birer fert olarak hizmete hazır hale getirmemiz de bir başka sorumluluğumuzdur" şeklinde devam etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı vurgusu

Bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak kişiler olacağını belirten Korkmaz, "Bu kuşak Türkiye'yi 2050'lere hazırlayacak, onların çocukları da 2070'lere hazırlayacak bir kuşaktır. Bugün attığımız sağlam ve güçlü adımlar ülkemizi, bir bütün olarak oraya taşıyacaktır. 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını hep beraber kutlayacağız. O günün zor şartları altında bağımsızlık mücadelesini veren başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 100 sene sonrası için acaba nasıl bir Türkiye düşünmüşlerdi? Nasıl bir ülke tasavvur etmişlerdi? Biz bunun neresindeyiz? O yıllarda bizimle kurulan ya da sonraki yıllarda bağımsızlığını çok daha geç elde eden ülkelerle kıyaslandığımızda neredeyiz? En önemlisi bilim dünyasında neredeyiz? Bütün bu soruları kendimize sorarak sağlam bir zemine ayaklarımızı oturtup, sosyal olarak toplum bünyesini güçlendirerek aramızdaki küçük ayrıntıları, küçük farklılıkları bir büyük gücün, bir büyük duvarın, bir büyük zeminin ülkenin sağlam parçası haline dönüştürerek geleceğimize güçlü adımlarla yürümemiz gerekiyor. Bu anlamda ben bu üniversitenin yöneticisi olmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Akademi camiamızın, yönetim camiamızın, teknik ve idari birimlerimizin ayrı bir misyon ve anlayışla hareket etmesi de ayrıca bize bu düşünce ve duygularımızda, heyecanlarımızda çok fazla güç katıyor. 2019-2020 Akademik Yılımızın üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA