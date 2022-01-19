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Makul isminin anlamı nedir, Makul ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Makul isminin anlamı; Akla uygun, akıllıca olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Makul isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Makul isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Makul isminin anlamı nedir, Makul ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Makul isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Makul ismi ne demek, Makul ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Makul isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Makul İsminin anlamı nedir? TDK Makul anlamı:

Makul ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Akla uygun, akıllıca:
      Makul bir düşünce.

2. sıfat Akıllıca iş gören, mantıklı:
      Makul bir adam.

3. sıfat Belirli:
      "Tutuklanan kişilerin makul süre içinde yargılanmayı ... isteme hakları vardır." - Anayasa

4. sıfat, mecaz Aşırı olmayan, uygun, elverişli:
      Ev için makul bir fiyat istedi.

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Makul İsmi Kuranda geçiyor mu?

Makul ismi kuranda geçmemektedir 

Makul isminin kökeni:

Makul ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 561 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Makul isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Makul isminin rengi:

Bordo

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Makul ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Makul isminin Harf Analizi Nedir ?

Makul ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Makul isminin Numerolojisi Kaçtır?

Makul ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

A : 1

K : 14

U : 25

L : 15

= 71 Makul İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Makul isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Makul ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Makul isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   A: 1   K: 2   U: 3   L: 3 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Makul isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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