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Makule ne demek, TDK'ya göre Makule kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Makule kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Makule ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Makule nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Makule kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Makule ne demek, TDK'ya göre Makule kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makule ne demek? Makule TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makule kelimesi. Peki makule ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makule nedir, makule kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAKULE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makule kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Makule kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre makule kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşit
- Ulam

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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