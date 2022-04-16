Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo görev tanımı nedir, Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo ne iş yapar, Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo Tanımı;

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Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo Maaşı Ne Kadar? 2022 Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo Maaşları

Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.04

Meslek Adı :

Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Perde ve sahne sanatçılarının yüzlerine sahne ve stüdyo icaplarına göre makyajla düzen veya değişik bir veçhe veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makyajcı (Sahne ve Stüdyo) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oyuncuların rol listesini incelemek,

b) ihtiyaç görülen peruk, takma ve sakal ve diğer malzeme için talepte bulunarak perde ve sahne sanatçısına istenilen yüz karakterini veya ifadesini vermek için yağlı boya, ruj, pudra, peruk ve takma sakal kullanarak makyaj yapmak,

c) Saç sitili için berbere talimat vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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