Makyajı fazla kaçıran Şükran Ovalı, sosyal medyada alay konusu oldu

2017 yılında Futbolcu Caner Erkin ile hayatını bileştiren oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat süren Ovalı, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemi oldu.

"ŞÜKRAN OVALI DEĞİL, ŞÜKRAN BOYALI"

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından makyajlı fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yeni imajıyla Kim Kardashian, Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzetilen Ovalı, makyajını abartılı bulan kullanıcılardan ise, "Şükran Boyalı", Tanımakta zorlandım" ve "Günümüz dolandırıcılığı" şeklinde yorumlar yapıldı.