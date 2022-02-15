Makyöz-Makyör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Makyöz-Makyör maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Makyöz-Makyör pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Makyöz-Makyör nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Makyöz-Makyör olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Makyöz-Makyör Maaşı Ne Kadar? 2022 Makyöz-Makyör Maaşları

Makyöz-Makyör maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Makyöz-Makyör maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makyöz-Makyör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.09

Meslek Adı :

Makyöz-Makyör

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, makyaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Makyöz-Makyör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak, d) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak,

e) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak,

f) Dekolteye ve yüze masaj uygulamak,

g) Kaş ve kirpik şekillendirmek,

h) Makyaj yapmak,

i) Cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak,

j) Makyaj kozmetiklerini uygulamak,

k) Işıklandırma makyajı yapmak, l

) Fantastik makyaj uygulamak,

m) Sahne makyajı uygulamak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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