Mal canın yongası! Evi yandı 100 bin dolarının derdinde düştü!

İstanbul Beyoğlu'nda bir bina da yangın çıktı. Evi yanan vatandaş kendi canını unuttu 100 bin dolarının peşine düştü. İtfaiye ekiplerinden parasını kurtarması için yardım istedi.

YAYINLAMA
Google News
Mal canın yongası! Evi yandı 100 bin dolarının derdinde düştü!

İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da önceki gün saat 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıkmıştı. Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri büyük bir korkuyla sokağa koşmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtarmıştı.

Mal canın yongası! Evi yandı 100 bin dolarının derdinde düştü!
Dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri, ambulansta ilk müdahaleyi yapmıştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahalle sakinleri panik yaşamıştı. Yangın sonrası ölü olmazken, binada hasar meydana gelmişti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Mal canın yongası! Evi yandı 100 bin dolarının derdinde düştü!

100 BİN DOLARIMI KURTARIN

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangın anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Daire alev alev yanarken, itfaiye olay yerine vardığı esnada bir vatandaş ekiplerden bir istekte bulundu. Vatandaşın ekiplere, “Evdeki çantamda 100 bin dolar var, onu kurtarın” demesi dikkat çekti. O anlar ise kameralara yansıdı.

İlgili Haberler
Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralılar var!
Kocaeli TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralılar var!
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Meksika’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü
Meksika’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!
Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!
Malatya'da deprem dağları yerinden oynattı!
Malatya'da deprem dağları yerinden oynattı!
Son Haberler
Yargı dizisinde şok karar! Savcı Pars'ın diziden ayrılma nedeni açıklandı!
Yargı dizisinde şok karar! Savcı Pars'ın diziden ayrılma nedeni açıklandı!
Mal canın yongası! Evi yandı 100 bin dolarının derdinde düştü!
Mal canın yongası! Evi yandı 100 bin dolarının derdinde düştü!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Çok Okunanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Prof. Dr. Ülkü Doğanay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ülkü Doğanay'ın biyografisi
Prof. Dr. Ülkü Doğanay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ülkü Doğanay'ın biyografisi
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"