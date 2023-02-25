Mal Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mal Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mal Mehmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mal Mehmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mal Mehmeti 25 Nisan 2002 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mal Mehmeti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mal Mehmeti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mal Mehmeti'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mal Mehmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mal Mehmeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mal Mehmeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mal Mehmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında KF Trepca

1 Şubat 2021 yılında Istra 1961 U19

25 Ağustos 2021 yılında NK Trnje Zagreb

3 Şubat 2022 yılında HNK Sibenik

1 Eylül 2022 yılında KS Lushnja

24 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Mal Mehmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mal Mehmeti şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KF 2 Korriku (–2020), KF Trepca (2020–2021), NK Istra 1961 (2021)

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