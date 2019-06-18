Mal varlığına yönelik suçlarda yüzde 4’lük azalma oldu

Adana'da 2019'un ilk 5 ayında gerçekleşen mal varlığına yönelik suçlarda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük azalma oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili 2018'in ilk 5 ayında 5 bin 17 olay gerçekleşirken, 2019'un ilk 5 ayında 4 bin 807 olay gerçekleşerek yüzde 4'lük bir azalma meydana geldi.

Hırsızlık suçlarıyla ilgili önceki yıl ile bu yılın ilk 5 ayında gerçekleşen olayların rakamları karşılaştırıldığında, evden hırsızlık 821'den 562'ye düşerek yüzde 32'lik, iş yerinden hırsızlık 639'dan 534'e düşerek yüzde 16'lık, otodan hırsızlık 551'den 446'ya düşerek yüzde 19'luk, oto hırsızlığı 29'dan 20'ye düşerek yüzde 31'lik, motosiklet hırsızlığı 459'dan 411'e düşerek yüzde 8'lik, bisiklet hırsızlığı 136'dan 131'e düşerek yüzde 4'lük, hayvan hırsızlığı 58'den 42'ye düşerek yüzde 28'lik azalma meydana geldi.

Öte yandan, gasp ve yağma suçlarında rakam 107'den 98'e düşerek yüzde 8'lik, dolandırıcılıkta 196'dan 183'e düşerek yüzde 7'lik bir azalma oldu.

Böylelikle, Asayiş Şube Müdürlüğünün daha etkili çalışmasıyla 2019'un ilk 5 ayında gerçekleşen mal varlığına yönelik suçlarda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük düşüş oldu.

Kaynak: İHA