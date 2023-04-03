Malachy Clement kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malachy Clement Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malachy Clement adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malachy Clement Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malachy Clement 18 Ocak 2003 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chukwudozie Malachy Clement şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malachy Clement Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CZECH SPORT CONSULTING yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malachy Clement'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malachy Clement Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malachy Clement isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malachy Clement Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malachy Clement futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B

Malachy Clement Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malachy Clement şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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