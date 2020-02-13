Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı
MALATYA (AA) - Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolunda araçların geçişine...
MALATYA (AA) - Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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