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Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı

MALATYA (AA) - Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolunda araçların geçişine...

Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı

MALATYA (AA) - Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA




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