Malatya Bülent Hanbay ile gülecek
Malatya'nın sevilen komedyenlerinden Bülent Hanbay standup gösterisinde Malatyalılarla buluşacak.
Malatya'nın sevilen komedyenlerinden Bülent Hanbay standup gösterisinde Malatyalılarla buluşacak.
Yeşilyurt Belediyesinin de destek verdiği gösteri 19 Mart Salı günü Kongre ve Kültür Merkezinde saat 19:00'da başlayacak.
"Nerede kalmıştık" isimli standup gösterisini vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.
Kaynak: İHA
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