Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Sinema, gelecekteki toplumumuzun milli birlik ve beraberlik anlamında ülkemizin istikbali noktasında hem fikir olma noktasında toplumsal bir yapının temelini oluşturur" dedi.

Malatya'da bulunan Türk sinema ve tiyatrosunun emektar ismi sanatçı Meral Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Türk sinemasının çok kıymetli ve değerli oyuncusunu misafir etmekten onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanat adına yapılan bu festivalin bir temel oluşturmasını ve faydalı olması umuduyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, " Film Festivalinin ileri ki zamanlarda daha da genişleyerek ve geniş kitleleri kapsayacak bir yapı içerisinde yerini alır. Sinemamıza faydalı olması ve sinemamız nezdinde toplumumuzda insanların kişiliğinin ve benliğinin oluşması noktasında güzel filmlerin beyaz perdeye ve ekranlara aktarılarak, gelecekteki toplumumuzun milli birlik ve beraberlik anlamında ülkemizin istikbali noktasında hem fikir olma noktasında toplumsal bir yapının temelini oluşturur" şeklinde konuştu.

Gürkan, "Çocukluğumuzda sinemaları izledik. Sinemadaki jönler ve sinemadaki roller bizim için yol haritası oldu. Kişilik ve benliğimizin oluşmasında önemli bir katkı sağladı. Önemli ve esas olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olması temennisinde bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Sinema ve Tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya ise, "Bu kadar güzel bir hedef ve amaç bu festival ile ilgili güzel sözler duymak beni mest etti, çok mutlu oldum. Zaten sizin elinizi bu sebepten dolayı çok sıkmak istedim. Bu festivalin yaşaması gençlerimizin ve geleceğimizin daha duyarlı ve daha güzel olması içindir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra günün anısına Sanatçı Çetinkaya'ya kayısı ve kayısı kristali hediye etti.

Kaynak: İHA