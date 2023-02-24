HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Malatya ilimizdir. Peki! Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın biyografisi
YAYINLAMA
Son Haberler
Eljon Sota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eljon Sota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Szemere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szemere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alban Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!