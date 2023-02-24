Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Malatya ilimizdir. Peki! Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın biyografisi