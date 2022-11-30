Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir’de asfaltsız yol bırakmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir ilçesinde asfalt çalışması yaparak sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve grup yollarındaki asfalt çalışmalarını tamamladı. Doğanşehir'de büyükşehir sorumluluk alanında asfaltsız yol kalmadığı bildirildi.

Doğanşehir İlçesinde 2022 yılı içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, "Doğanşehir İlçemizin genelinde 2022 yılı içerisinde yatırım programına almış olduğumuz yol altyapı çalışmalarını sezon itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde kalan Karanlıkdere mahallemizin yolunu da asfaltlayarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın asfaltsız mahalle yolu kalmayacak hedefine Doğanşehir ilçemizde ulaşmış durumdayız. Asfalt sezonuna başladığımız günden itibaren Doğanşehir Belediye Başkanımızın büyük destekleri oldu. Doğanşehir ilçemizde ciddi çalışmalar yaptık. Burada yaklaşık 15 bin ton sıcak asfalt kullanarak yama, BSK kaplama çalışmaları ile ikinci kat çalışmaları yaptık. Hedefimizde yer alan yollarda birinci kat kaplama çalışmalarını tamamladık. 2023 yılı planlama çalışmalarına başladık. Bu planlamalar çerçevesinde önceliklerimizi belirleyerek 2023 yılı çalışmalarının da hazırlıklarını yapacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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"İLÇEMİZ CİDDİ HİZMETLER ALMIŞTIR"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Mevcut yolumuz Günedoğru ve Kapıdere istikametine doğru giden grup yolu. Grup yolumuzda ciddi manada çalışmalar yapıldı. Bunun haricinde de birçok mahallemizde çalışmalar gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyemizle birlikte birinci kat, ikinci kat, yama ve BSK çalışmaları olmak üzere 2022 yılında ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın ilçemiz Doğanşehir'e vermiş olduğu önemden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemiz bu konuda ciddi hizmetler almıştır. Büyükşehir Belediyemizle önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da uyumlu bir sene geçirdik. Büyükşehir Belediyemizle bir aile gibi bütünlük içerisinde çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız asfaltsız yol kalmayacak demişti bunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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HALK HİZMETLERDEN ÇOK MEMNUN

Zelyurt konuşmasının devamında, Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da ilçelerinde önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Zelyurt, "İlçemize MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından arıtma tesisi yapılmakta ve çalışmalar büyük bir hızla devam etmekte. Ayrıca birçok mahallemizde de içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizin yol çalışmaları da tamamlandı. Yapılan bu çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ilçemize vermiş olduğu önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. 2023 yılında da daha güzel hizmetlerin yapılacağına inanıyorum" dedi.

MUHTARLARDAN HİZMETLERE TEŞEKKÜR

Çavuşlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbıyık, Çığlık Mahallesi Muhtarı Doğan Dağdeviren, Gürobası Mahallesi Muhtarı Şaban Dede, Şatırobası Mahallesi Muhtarı Abuzer Çelik yapılan hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere hizmetlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanının hiçbir zaman kendilerini geri çevirmediklerini belirten muhtarlar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ziyaretlerimizde her zaman bizlerin yanında olmuş altyapı ve üstyapı çalışmalarında bizlere yardımcı olmuştur" şeklinde konuştu.