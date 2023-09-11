Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet içi eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediyelerdeki hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi noktasında periyodik olarak düzenlediği hizmet içi eğitim programlarına başladı.

2023 yılı eğitim planlaması kapsamında sürdürülen hizmet içi eğitimlerinde "Etkili İletişim ve Kurumsal İletişim, Hafıza Teknikleri, Belediyenin Görev-Yetki-Sorumlulukları, Motivasyon, Asbest Farkındalık Eğitimi, Kişisel İmaj ve Diksiyon-Beden Dili Çalışmaları, Öfke ve Stres Kontrolü konulu eğitimler verilecek. Eğitimler 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hizmet içi eğitim seminerleri açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Son zamanlarda ülkemizdeki en büyük sıkıntı olan iletişim sıkıntısı hat safhaya ulaştı. Trafikte, yolda yürürken veya müşteri-esnaf konuşmalarındaki en küçük bir uyuşmazlık birden kavgaya, hatta ağır olaylara dönüşebiliyor. Bu etkileşim ve iletişimle ilgilidir. Ya anlatandan kaynaklı ya da dinleyenden kaynaklı iletişim problemi var. Bu iletişim probleminin aşılması lazım. İletişimin daha sağlıklı yapılması ve kurumların, kurumsal yapısının daha ileriye gitmesi, neler yapılması gerektiği noktasında eğitimler verilecek" dedi.

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İletişimin toplumdaki etkisine değinen Başkan Gürkan, "İletişim zayıf olduğu zaman kamu kuruluşunda çalışıyorsanız, bulunduğunuz kuruma zarar verirsiniz. Kendi ailenize de zarar verirsiniz. Prensipli ve düzenli yaşayan insanlarla hiçbir problem yaşayamazsınız. Onlar, pratik çözümü bulur. Ama anlamadan kendi kafasında yorumlayan kişi, kendisini muhakkak uçuruma götürür. Kurumlarda ise kurumu uçuruma götürür" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan sözlerini şöyle tamamladı: "Hizmet İçi Eğitim Programının Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi personeline hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha güzel iletişim ortamlarında bulunmak, netice olarak, daha güzel anlamak ve anlatarak sonuca ulaşmayı diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)