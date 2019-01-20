Malatya derbisinde gülen taraf Yeşilyurt Belediyespor oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pütürge Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sezgin Yıldırım, Aykut Yılmaz, Metehan Ayaz hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler, Kaiumzhan Sharipov, Alaattin Közen, Nurullah Dağaşan, Selim Dağ, Cemre Atmaca on biriyle çıktı.

Pütürge Belediyespor ise Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Furkan Evren, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Ömer Faruk Göldağı, Raşit Korkut, Emre Eryiğit, Burhan Koç, Abdullah Özdemir, Hıdır Surme on biriyle mücadele etti.

Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Yeşilyurt Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 76'ncı dakikalarda Selim Dağ, 55'inci dakikada Cemre Atmaca ve 72'inci dakikada Alaattin Közen kaydetti.

Kaynak: İHA