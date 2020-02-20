Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, 'koronavirüs' açıklaması

MALATYA'da, sosyal medyada yapılan 1 kişinin "koronavirüs" şüphesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındığına yönelik paylaşımla ilgili, hastane yönetiminden açıklama geldi. Yetkililer paylaşımın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kentte bazı kişiler, sosyal medya hesapları üzerinden, bir kişinin "koronavirüs" şüphesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddiasını paylaştı. Kısa sürede yayılan iddia üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktürk açıklama yaptı. Aktürk yaptığı yazılı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları dedi:

"Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı." şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla Koronavirüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: DHA