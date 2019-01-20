Malatya Emniyet Müdürü Urhal gençlerin konuğu oldu

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin Malatya Park Avm de düzenlemiş olduğu Minder Sohbetleri programının 7. konuğu, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'a çiçek takdiminde bulunuldu.

"Bu vatanı kanlarıyla sulamış olan, devleti, milleti ve bayrağı için şehit olan tüm polislerimize, askerlerimize ve sivillerimize Allahtan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, polis teşkilatının öncekinden bahsetti.

Bayduz, "Polise saygı devlete saygıdır. Polis devlet gücünün yegane temsilcisidir. Toplum düzeninin ve güvenliğinin en temel öğesidir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Emniyet teşkilatımız halkımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısıdır. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberlik içinde vazgeçilmez bir unsur olan emniyet teşkilatımızın güzide mensuplarının fedakar ve cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Ve bugün bizleri programımızda yanlız bırakmayan Türk Telekom yöneticilerinden Erkan Yücekaya, Tcdd Yöneticilerinden Gökhan Eren, İş Adamı Sabri Unat, İş Adamı Şener Eroğlu, İş Adamı Bekir Deniz, Girişim Grubu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Sağlık Çalışanları Derneği Genel Başkanı Muhammed Yetek, Bilgenç Derneği Başkanı Mehmet Şimşek, Memur-sen İşyeri Temsilcisi Mustafa Aktaş, Akademisyen Dr. Hakan Derin'e ve kıymetli Emniyet Müdürümüz Sayın Dr. Ömer Urhal'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Suç oranını en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Programda bulunduğundan dolayı memnuniyetini dile getiren ve teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya'da suç oranını en aza indirgemek adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu konuda Malatya halkının da rolü yadsınamaz bir gerçek. Vatandaşlarımızın desteği ve ihbarları sayesinde sorunları en aza indirdik. Trafik konusunda da halkımızın daha huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerimiz her yerde canla başla çalışıyorlar" diye konuştu.

Program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA