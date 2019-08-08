Malatya Emniyetinden Bayram tedbirleri

Malatya Emniyet Müdürlüğü, yarın başlayacak olan 7 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bir dizi tedbir aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Cuma gününden başlayacak olan bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe günü sona ereceği belirtildi. Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemenin yanı sıra vatandaşların bayramı aileleri ve yakınları ile birlikte güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla Malatya'da bir günde ortalama 54 trafik denetleme ekibiyle 135 personelin görev alacağı dile getirildi.

Yolcu otobüslerinde sivil polis olacak

Emniyet açıklamasında Özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi geçilmesi adına da bir dizi önlem alındığı belirtildi. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde 16.00-18.00 saatleri arasında uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybını önlemek için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde 9 personelin görevlendirildiği belirtilerek, otobüslerin yapacağı kural ihlallerine ceza uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ülke genelinde denetim faaliyetlerinin yanında farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında hayata geçirilen "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" isimli kampanyalar ile 2019 yılında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik Kampanyası" ile ilgili "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan Yaşam Tünelinde sürücü ve yolculara yönelik cep telefonu kullanımı hızlı araç kullanmaması emniyet kemerinin kullanımı ve yaya öncelikli trafik konularında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmiş olduğundan ilgili belediye başkanlıkları yapılan çalışmalar sonucunda İl genelinde mevcut 437 ışıksız yaya geçidinin 98'sinde, 483 okul geçidinin 193'sında yaya geçidi ikonu yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Yürütülen kampanya faaliyetlerinin devamı niteliğinde 09 Ağustos - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla Kemerin Ses Getirsin isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması düzenlenecektir. Etkinlik kapsamında İlimiz 2 nolu uygulama noktasında Yaşam İçin Kısa Bir Mola sloganıyla oluşturulan Yaşam Tünelinde, Kurban Bayramı süresince trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyeti ve Elazığ istikametinden gelen otobüslere yönelik trafik güvenliğiyle alakalı bilgilendirme eğitimi verilerek çay ve pasta ikramı yapılacaktır. Ayrıca Sayın Valimiz Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Urhal'ın katılımlarıyla 10 Ağustos Cumartesi günü saat 12:00 de Kemerin Ses Getirsin kampanyası kapsamında bilgilendirme ve broşür dağıtımı faaliyeti yapılacaktır."

Kaynak: İHA