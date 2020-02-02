Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TSEK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Cumhurbaşkanımızdan ve hükumetimizden, depremden dolayı mağdur olan esnaf ve sanatkarımızın vergi, SSK, Bağ-Kur primlerini devletimiz 6 ay süreyle ödemelidir. Bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, deprem Malatya'nın büyük hasar gördüğünü, çok sayıda esnafında mağdur olduğunu bildirerek, " Malatya'mız depremi en ağır yaşayan ilimiz olmuştur. Yaklaşık 500 tanesi yıkılan konut, 5 bin 77'si ise ağır hasarlı olmak üzere toplam da 9 bini aşkın konutun- yapının hasar gördüğü, olumsuz etkilendiği Malatya Valiliği'nin yapmış olduğu resmi açıklamalarda görülmektedir. Yaklaşık 400 esnafımız ise depremden dolayı mağdur olmuştur. Doğanyol, Pütürge, Battalgazi "de esnaf ve sanatkarımız depremden dolayı mağdurdur. Malatya'da halen araştırma ve inceleme çalışmalarının sahada devam etmesine karşın, açıklanan son rakamlara göre 9 bin konut veya yapının zarar gördüğü Malatya'mızda yürütülen resmi ve siyasi algılara göre sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket ediliyor. Böylesi bir algı depremden daha tehlikelidir. Malatya son resmi rakamlara göre yaklaşık 9 bin konut zarar görmüşse ve bunun yarısından fazlası ağır hasarlı ise bu durum dikkate alınması gereken bir husustur. Malatya'daki yapı durumu hemen masaya yatırılmalı ve gereken önlemler taviz verilmeden yerine getirilmelidir " ifadelerine yer verdi.

Keskin, "Esnaf ve sanatkarlarımız için, vergilerin, SSK-Bağ-Kur primlerinin, elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay süreyle ertelendiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak, 3 ay sonra esnaf ve sanatkarın geri ödemeyi nasıl ve ne şekilde yapacağı netlik kazanmamıştır. 3 ay sonra biriken alacakların hepsi toptan istendiği zaman bunun altından esnaf ve sanatkarımız nasıl kalkacaktır, nasıl ödeyecektir. Cumhurbaşkanımızdan ve hükumetimizden, depremden dolayı mağdur olan esnaf ve sanatkarımızın vergi, SSK, Bağ-Kur primlerini devletimiz 6 ay süreyle ödemelidir. Bu konuda destek bekliyoruz. Esnafın kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin TESKOMB tarafından ödeneceği müjdesi depremde mağdur olan esnafımız için umut olmuştur. Kredi kullanan esnaflarımızın omuzlarındaki yük bir nebzede olsa hafiflemiştir. Ayrıca Kredi kullanmayan esnaflarımız için de bu uygulamanın örnek olmasını temenni ediyor, verilecek desteklerin en az 6 ay geri ödemesiz yapılması gerektiğini esnafım adına talep ediyorum. Belediyelerimizin esnaf ve sanatkarımızdan tahsil ettiği kalemlerde 1 yıl süreyle mağdur olan esnafımızdan alınmamalı. Depremden dolayı mağdur olan esnaf ve sanatkarlarımız mutlaka ilgili kurumlara başvurusunu yapmalı ve hasar tespit raporunu almalılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA