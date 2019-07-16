Malatya esnafında ‘Vitrin’ yarışması heyecanı

Uzun yıllar sonra Malatya'da yeniden Uluslararası Kayısı Festivalinin yapılacak olması şehri hareketlendirdi. Festivali kapsamında bu yıl ilk kez yapılacak olan Malatya Vitrin Yarışması kapsamında da kentteki iş yerleri süslendi.

Bu yıl 23.'ncüsü yapılacak olan Kayısı Festivali kapsamında çeşitli yarışmalarda gerçekleştirilecek. Bu yarışmalardan biri olan Malatya Vitrin Yarışmasına hazırlanan ve işyerini kentin tarihi ve turistlik fotoğrafları ile süsleyen işletmeci Sedat Alpkıray, uzun bir aradan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesinin Kayısı Festivalini tekrar yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu Kayısı Festivali kapsamında Malatya Vitrini Yarışmasının da düzenleneceğini belirten Alpkıray, "Bizde kayısının adını duyurabilmek için bu projeye girmeye karar verdik. Vitrinimizi Malatya'nın sosyal ve kültürel olarak bütün gezilecek yerlerin fotoğrafları ile süsledik. Malatya'nın kayısısını tatlı ve çikolata ile buluşturduk. Kayısı ile ilgili çok güzel tatlılar yaptık. Kayısı dilberi, kayısı fıstık ve cevizli dilberdudağı yaptık, kayısı gülü baklavası ve bunun dışında kayısı çikolataları yaptık. Kayısının kendisinden, çekirdeğinden, Arapgirimizin Reyhanından çok güzel çikolatalar yaptık. Tabi insanların çok hoşuna gidiyor. Özellikle dışarıdan insanlar vitrinimizde çeşitliliği görünce ilgi ile seyrediyorlar" dedi.

Kayısının Malatya ve Türkiye için önemli bir besin kaynağı olduğunu dile getiren Alpkıray, "Hakikaten bu değere sahip çıkmak adına biz elimizden geleni yapıyoruz. Gönül ister ki tüm esnaflarımız bu festival bitene kadar kayısının daha çok reklamı yapılması için herkes kendi çapında bir şeyler yapsın Bu kayısı baklavası ile alakalı çok büyük bir ARGE çalışması yaptık. O günden bugüne gelen misafirlerimize bunları ikram ediyoruz. Büyük bir ARGE çalışması sonucu bu ürünler ortaya çıktı. Ama çok yakıştı bu tatlı" diye konuştu.

Kaynak: İHA