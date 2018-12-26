Malatya Final Okulları baskette il şampiyonu oldu

Malatya'da okulları arası basketbol turnuvasında, finalde Çınar Kolejini yenen Malatya Final Okulları Basket takımı il şampiyonu oldu.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında yıldız erkekler basketbol turnuvasında çıktığı tüm maçları kazanan Final Okulları Basket takımı namağlup olarak il şampiyonu oldu. Malatya yeni Kapalı Spor salonunda oynanan yıldız erkekler basketbol turnuvası final maçında Çınar Koleji'ni 86-40 mağlup eden Malatya Final Okulları Basket Takımı il şampiyonu oldu. Final Okulları, bundan sonraki süreçte bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil ederek müsabakalara katılacak. Okul Kurucu Müdürü Hasan Doğan, emeği geçen öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür ederek, " Gelenek bozulmadı ve bu yılda il şampiyonluğunu kazandık. Okul olarak iyi bir eğitimin yanı sıra sportif faaliyetlerde de öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim veriyoruz. Basketin yanı sıra diğer spor branşlarında da en iyi derecelerle öğrencilerimiz Malatya'yı her platformda en iyi şekilde temsil ediyor. Bölge şampiyonasında İlimizi temsil edecek olan öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA