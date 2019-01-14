Malatya Gazeteciler Cemiyetinden açıklama

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Cumartesi gecesi yapılan 30. Yıl kutlamaları ve ödül töreni programı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Malatya Gazeteciler Cemiyetinin 30. Kuruluş Yıldönümü ve Ödül törenini kapsayan gecenin geniş bir katılım ve coşkuyla kutlandığı belirtilerek, "Gecemizi onurlandıran Sayın Valimize, Malatya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir Belediye Başkanımıza, Emniyet Müdürümüze, Oda, Borsa başkanlarımız ile Sivil Toplum kuruluşu yöneticilerimize, Siyasi Parti İl Başkanlarımız ve siyasi parti temsilcilerimize, Belediye Başkan adaylarımıza, gecemize katılan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Spor Yazarları As Başkanımıza, gecemize destek veren sponsorlarımıza, tüm basın kuruluşlarımız temsilcilerine, sahne alan sanatçı ve ekibine, ayrıca tüm katılımcılara teşekkür ederiz" denildi.

Açıklamada, Basın kompleksi projesinin de hayata geçirileceği sözünü veren Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'a da ayrıca teşekkür edildi.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun geceden ayrılması ile birlikte bazı basın organlarında yer alan haberlerin de üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

" Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun geceden ayrılmasıyla birlikte basın yayın organlarında yer alan haberlere konu olan olay, maksatlı olarak amacından saptırılması Yönetim Kurulumuzca üzüntüyle karşılanmıştır. Geceye katılan Belediye Başkanlarımızın bir karşılama nedeniyle salondan ayrılmaları söz konusu olması Milletvekilimizin ödül vermek için çağrılması protokol sıralamasında geriye bırakılması, Sayın milletvekilimize karşı bilerek, maksatlı olarak yapılmış bir hareket değildir. Cemiyet yöneticilerimizin bilgisi dışında ve salon atmosferinde kendiliğinden gelişen bu olay nedeniyle salondan ayrılan Milletvekilimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını bekliyoruz. Asla bu olayın Milletvekilimizin şahsını ve partisini hedef alması olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir. Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak, yanlış anlama ve yorumlara yol açan ve Sayın Milletvekilimizi bir hayli üzen bu olayın büyütülerek abartılması bizleri de son derece üzmüş olup, bu nedenle sayın Vekilimizin hoşgörüleriyle özür dilemeyi erdemlik olarak görüyoruz."

Kaynak: İHA