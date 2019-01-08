Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı karayolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ederken, Malatya-Gölbaşı karayolunun Malatya istikameti de tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA