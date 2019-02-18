Malatya İdmanyurdu ilk yenilgisini aldı

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Ligi B grubunda lider Malatya İdmanyurdu ile karşılaşan Battalgazi Belediyespor, namağlup Malatya İdmanyurdu'nu Raif'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Rakibine ilk yenilgiyi tattıran kırmızı siyahlılar aradaki puan farkını 3'e düşürdü.

Amatörün kalbi hafta sonu Yeşiltepe 3 nolu sahada attı. Haftanın maçında B grubunda play off mücadelesi veren Malatya İdmanyurdu ve Battalgazi Belediyespor karşı karşıya geldi. Oynadığı tüm maçları kazanarak 24 puana ulaşan namağlup lider Malatya İdmanyurdu en yakın takipçisi Battalgazi Belediyespor'a 1 - 0 mağlup oldu. Büyük bölümü 0 - 0 eşitlikle geçilen maçın 85. Dakikasında Enes Bingöl'ün savunma arkasına attığı uzun pası iyi takip eden Raif Durak, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturmayı başardı ve takımını 1 - 0 öne geçirdi. Battalgazi Belediyespor güçlü rakibine ilk yenilgiyi tattırdı, aradaki puan farkını 3'e indirdi.

Maç sonrası gerginlik

Malatya İdmanyurdu cephesi son dakikalarda net bir penaltı beklediği pozisyonda hakem Harun Güngör'e takılırken, maç içinde ve sonunda tepkilerini dile getirdi. Her iki takım da karşılamanın hakem yönetiminden şikayetçi olurken, maç sonrası yaşanan kısa gerginlik görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Karşılaşmayı takip eden futbolseverler hakemin kritik müsabakayı kaldıramadığı görüşünde birleşirken, kulüpler maçın canlı yayınlanması nedeniyle tartışmalı pozisyonları müsabakanın ardından yakından inceledi.

Öte yandan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 11. Haftasında şu sonuçlar alındı:

1966 Malatya Gençlik 4-0 Malatyaspor, Orduzuspor 4-0 Malatyagücü, Demirspor 4-1 Hekimhan Girmanaspor, Darendespor 0-0 Arguvan Belediyespor, Ataköy 3-1 Hekimhan Belediyespor, Doğanşehir Belediyespor 2-3 Sanayispor.

Kaynak: İHA