Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Malatya İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu seçiminde Mimar Hilal Acı'nın listesi seçimi kazandı. Seçimden sonra bir araya gelen Malatya İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri başkan ve başkan yardımcılarını seçti. Toplantıda Mimar Hilal Acı, Malatya İl Kadın Girişimciler kurulu başkanlığına seçildi. Toplantıda icra kurulu üyelerinin görevleri belirlenirken Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu başkanı Acı "Geçtiğimiz günlerde bir seçim gerçekleştirdik ve sizin oylarınızla başkanlığa seçildim. Burada hepinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Malatya'da kadın girişimciler adına çok güzel çalışmalar yapacağız ve kadınlarımızın toplumsal hayattaki yerini yükselteceğiz" diye konuştu.

Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mimar Hilal Acı'nın oluşturduğu listede başkan yardımcılığı görevine Ecem Akbulut, İlkay Palancı ve Serap Taşcı, Medya ve Tanıtıma Ferhunde Gürcü, Sevilay Karabulut, Mali İşler ve Muhasebeye Beyhan Karadağ Çok, Dış İlişkilere Emel Bacaksız Ölmeztoprak, Eda Karaaslan, Destek ve Hibeler Işıl Durmaz, Tuba Tosik, Proje ve Koordinasyona Emine Yıldırım, Halise Çine, Eğitime Ayşe Belkıs Bölükbaşı ve Menekşe Bozyiğit seçildi.

Kaynak: İHA