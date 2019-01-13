Malatya kenevir üretecek 19 il arasında

Bir radyoda düzenlenen "Seçime Doğru" programına konuk olan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya'nın kenevir üretimi izni verilen ve genişletilen 19 il içerisinde yer aldığını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir radyoda düzenlenen "Seçime Doğru" programına konuk oldu. Milletvekili Tüfenkci, AK Parti olarak Malatya'ya önemli kazanımlar sağladıklarını ve hizmetler getirdiklerini ifade etti. Malatya için yıllarca bir sorun, kangren haline gelen Vagon Onarım Fabrikasını Malatya'ya kazandıracaklarını ifade eden Tüfenkçi, "Vagon Onarım Fabrikası atıl vaziyette duran bir tesisti. Milli servet çürüyordu. Girişimlerimiz neticesinde Vagon Onarım Fabrikasını 2018'in sonu itibariyle özelleştirmedeki bütün işlemlerini bitirerek, Kızılay'a devrini sağlamış olduk. Kızılay'ın genel kurulu gerçekleştikten sonra Malatya'ya yaklaşık bin 500 kişinin çalışacağı prefabrik evler üreten fabrikayı hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmasıyla birlikte şehre ciddi taleplerin geldiğini anlatan Tüfenkci, "Malatya yatırım noktasında cazip bir il değildi. 4'üncü bölge teşviklerinden yararlanıyordu ve bu da Malatya'ya artı bir avantaj getirmiyordu. Malatya'yı bu dönem içerisinde 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanan bir il haline getirdik. Malatya'yı cazibe merkezleri içerisine koyduk. Malatya'ya ciddi anlamda bir talep geldi. Şimdi oralarda arsa verdiğimiz her yatırımcı, yatırıma başlayabilecek duruma geldi" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Malatya'nın istihdamı için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Malatya'nın fabrika noktasında sıkıntıları vardı. Parsel üretemiyorduk. Bunun için organize sanayinin kamulaştırılması gerekiyordu. O dönem içerisinde organize sanayinin kamulaştırılması için 80 milyona yakın para gönderttik. Hızla bu kamulaştırmaları yaparak, oradaki fabrika inşaatlarına başlanılabildi. Altyapı ihalesini yaptırdık. Malatya'nın istihdamı, gençlerimize iş ve aş bulma noktasında gayret gösterdik" dedi.

Sağlık noktasında Malatya'da önemli yatırımların yapıldığına dikkat çeken Tüfenkci, "2018 yılında inşaatı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Fizik Tedavi Hastanesinin temelini attık. Hemşehrilerimiz, Eğitim Araştırma Hastanesi neden olmuyor diyorlardı, Malatya Devlet Hastanesini Eğitim Araştırma Hastanesi yaptık. İnönü Üniversitesinin içine Türkiye'nin ilk 3'ünde, bölgenin ise birincisi olan devasa bir Onkoloji Hastanesini Malatya'ya kazandırdık ve şuanda inşaatı yüzde 68'lere geldi. 2019 yılı içerisinde de hizmete açacağız. Bittikten sonrada Malatya'ya müstakil bir Kardiyoloji Hastanesi kazandırma noktasında da gayret göstereceğiz. Yine Malatya için Ankara'nın doğusunda önemli bir merkez haline gelecek Hiperbarik Tedavi Merkezini de ilimize kazandırdık. Makineleri geldi, kurulumu da gerçekleştiğinde 2019 yılında bunu da Malatyalı hemşehrilerimizin ve bölgenin hizmetine sunmuş olacağız. Doğanşehir'e kazandırdığımız 100 yataklı hastanenin temelini attık, inşaatı devam ediyor, 2019'un sonunda, 2020'nin başında da hizmete açmış olacağız. Üniversitenin yanı başındaki İspendere İçme ve Rehabilitasyon Merkezi büyük oranda bitti ve gerçekten bölgeye hizmet eden bir merkez haline geliyor. Battalgazi'de yataklı eski bir devlet hastanesi vardı, onun yerine modern 300 yataklı bir devlet hastanesi yapıyoruz" dedi.

Tüfenkci, loko-bakım atölyesinin kurulması için ciddi adımlar attıklarını belirterek, "Malatya'ya bir elektrikli tren deposunu kazandırmak için çalışmalarımızı başlatmıştık, epeyce mesafe kat ettik. Şimdi ödeneğini çıkarttığımızda 2019 yılında özellikle elektrikli trenlerin bakımının yapılacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tek merkez olacak ve burada yaklaşık 100 kişi çalışacak. Malatya için önemli gördüğümüz projelerden birisi olan hızlı tren projesini hızlı bir şekilde bitirdik. Bu dönem içerisinde inşallah onunda ihalesini yapmış olacağız. Malatya'nın ulaşımı noktasında da önemli bir kavşağı döndürmüş olacağız. Geçtiğimiz dönem içerisinde projesini yaptırdığımız, hızla bitmek üzere olan yeni bir terminal kazandırdık ve 2019'da modern bir havaalanının temelini atacağız" şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci, Malatya için kayısının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye için tarım ticaretinde önemli olan lisanslı deponun kayısısı da kurulması noktasında hem kayısı tebliğini, yönetmeliğini değiştirdik ve bu kapsama aldık hem de Malatya'ya lisanslı depo kurulması için çalışma başlattık. Kayısıyla ilgili 2018'de lisanslı deponun faaliyete geçmesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi ve TOBB ortak kuruluşu olan bir firma ile protokol yapmasını sağladık, ödeneklerini çıkarttık, şimdi projesi çiziliyor. Yer tahsisi de yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde oranında inşaatını tamamlamış olacağız" dedi.

Malatya'nın kenevir üretimi yapılacak illerin arasında olduğunun müjdesini veren Tüfenkci "Malatya'da kenevir üretimi yasaktı. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle kenevir üretiminin artırılması konusu gündeme geldi. Kenevir üretimi izni verilen ve genişletilen 19 il içerisinde Malatya da var. Malatya'da da kenevir üretimi teşvikli olacak. Malatya'ya Seracılık Organize Sanayi kazandırıyoruz. Yazıhan bölgesinde Kuruçay'ın orada kuruluyor. Yaklaşık bin 500 dönüm alan üzerinde, Malatya'da yaklaşık bin-bin 500 kişiyi de istihdam edecek bir alan oluşturuluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA