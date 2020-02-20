Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin "TSK mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara ve İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 5'i muvazzaf subay ve astsubay, 4'ü daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.









Kaynak: AA