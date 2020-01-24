Malatya Pötürge Belediye Başkanı açıkladı: 100'den fazla yıkık hane var
Malatya Pötürge Belediye Başkanı Mikail Sülük Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme ilişkin konuştu. Mikail Sülük, ilçede 100'den fazla binanın yıkıldığını ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Malatya'nın Pötürge ilçesi belediye başkanı Mikail Sülük, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mikail Sülük, bölgede yüzden fazla binanın yıkıldığını belirtti.
Mikail Sülük'ün açıklaması şöyle:
"100'den fazla yıkım var. Vatandaşlarımızın binalara girme şansı yok. Çadırlar kurmaya çalışıyoruz.Milletvekillerimizle görüştük. Acil yardım talep etti.
Şu anda 8 - 10 yaralımız var. 100'den fazla yıkık hane var. En büyük yıkım bu depremde oldu. Telefon hatlarında sıkıntı yok. "
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