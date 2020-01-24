Malatya Pötürge Belediye Başkanı açıkladı: 100'den fazla yıkık hane var

Malatya'nın Pötürge ilçesi belediye başkanı Mikail Sülük, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mikail Sülük, bölgede yüzden fazla binanın yıkıldığını belirtti.

Mikail Sülük'ün açıklaması şöyle:

"100'den fazla yıkım var. Vatandaşlarımızın binalara girme şansı yok. Çadırlar kurmaya çalışıyoruz.Milletvekillerimizle görüştük. Acil yardım talep etti.

Şu anda 8 - 10 yaralımız var. 100'den fazla yıkık hane var. En büyük yıkım bu depremde oldu. Telefon hatlarında sıkıntı yok. "