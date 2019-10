Malatya protokolü, Muhtarlar Günü’nde bir araya geldi

Malatya'da protokol üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Vefa konağında düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğinde konuşmay yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, merkez ilçe belediyesi olarak muhtarlarla en aktif ve sürekli çalışan bir belediye olduklarını belirterek, "Hizmetlerimizi bölgelerimize, mahallerimize birlikte götürüyoruz. Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte muhtarlarımıza önemle değer veriyor. Bu değeri de muhtarları bir araya toplayarak onlarla çok güzel iletişim ve bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Bizlerde Cumhurbaşkanımızı örnek alarak muhtarlarımızla geleneksel olarak başlatmış olduğumuz gezi programlarını bu yılda iki gün önce Elazığ'a gerçekleştirdik. Biliyorsunuz daha önce Çanakkale, Niğde, Kapadokya ve türbe ziyareti yapmıştık. Malatya'da belediye olarak muhtarlık müdürlüğünü de ilk kuran belediyelerdeniz. Bu kapsamda muhtarlarımız ile düzenli olarak toplanıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, muhtarlar ile iyi diyalog içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bu da hem Malatya'mız için hem de mahalleler için güzel hizmetlere vesile oluyor. Yeni muhtarlarımız ve genç muhtarlarımız var. İnşallah tecrübeli muhtarlarımızın tecrübelerinden istifade ederek onlarda mahallelerine çok güzel hizmetlerde bulunacaklar. Bugün güzel diyalog ortamını devam ettirerek hep birlikte Malatya'ya hizmet etme gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, muhtarların da kendileri gibi 24 saat görev yaptıklarına dikkat çekerek, "Herhalde dünyada en zor iş insan ile uğraşmak. Çünkü insanların arzusu ve istekleri sınırsız imkanlar sınırlı. Bizler ve sizler kıt kanaat imkanlar ile insanların sınırsız isteklerine cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Belki inanların ailelerine komşularına ifade edemediği söyleyemediği sorunlarını sizlere getiriyorlar. Sizlerde bunların çözüm konsun da gayret çaba sarf ediyorsunuz. Çünkü 5 yıl sonra hesap vereceğiz sorumluluklarınız var. Gerçekten muhtarlarımız çok büyük efor sarf ediyorlar. Çok güzel çalışmalar sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Vali Aydın Baruş, muhtarların devletin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, "En tabanda halkımızın sorunlarına vakıf olan bazen de birçok olumsuzlukla karşılaşmak zorunda kalan muhtarlarımız 1830'lu yıllardan belli bizim devletimizin bel kemiği. 1830'lu yıllardan başlayarak bugüne kadar demokrasinin en ücra köşede durmasını sağlayan vatandaşın demokrasisini sağlayan bir müessesedir. Bu önemli konumu muhtarların her zaman devlet yetkilileri tarafından önemsenmesi gerekmiştir. Ancak herkesin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan muhtarlarımıza başka değer veriyor. 2015 yılında bu önemin neticesi olarak da yayınlamış olduğu bir genelge ile 19 Ekimi, muhtarlar günü olarak ilan etmiştir. Vatandaşımıza sahip çıkmak her derdi ile ilgilenmek devlet olarak bizim felsefemiz. Bizim anlayışımız Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her sözünde ifade ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının neticesi budur. Yani her insanımızın sorunu ile ilgilenmek zorundayız. Devletin onun devleti olduğunu devletin daima yanında olduğunu şefkat elinin merhamet elinin daima hissettirmek açısından ve demokrasimizi güçlendirmek açısından bu son derece önemlidir" dedi.

