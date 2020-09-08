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Malatya Pütürge'de 4.6 şiddetinde deprem!

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat saat 13.44’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.09 kilometre altında kaydedilen deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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08 Eylül 2020 Salı 14:54
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