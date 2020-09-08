AFAD'ın verilerine göre saat 18:06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde yerin 10 km derinliğinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Malatya Pütürge depremine ilişkin yapılan açıklamada depremin yerin 7.00 km altında gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Maltya'da Pütürge'de 18:06'da 4.3,şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

MALTYA PÜTÜRGE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

4.4 şiddetindeki deprem bugün Malatya Pötürge'de gerçekleşen ilk deprem değil.

AFAD verilerine göre ilk olarak bugün Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.09 kilometre altında kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada," Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem ile ilgili " Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı

Öğle saatlerinde 4,6 büyüklüğünde depremin medyana geldiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde AFAD verilerine göre saat 15.39'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Ayrıca depremin yerin 5.0 kilometre altında kayıt edildi.

AFAD verilerine göre Pütürge ilçesinde saat 16.19'da yerin 6.95 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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