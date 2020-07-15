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Malatya Pütürge'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.19'da yerin 6.1 kilometre altında meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Depreme ilişkin olarak yetkililerden olumsuz bir açıklama yapılmadı.

 


 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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