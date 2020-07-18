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Malatya Pütürge'de korkutan deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre  Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.52'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,95 kilometre altında kayıt edildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği de 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

 Öte yandan çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremi hissettiğini bildirdi.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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