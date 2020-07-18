Malatya Pütürge'de korkutan deprem
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.52'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,95 kilometre altında kayıt edildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği de 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremi hissettiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 18, 2020
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/BxG7ffdiH2
18.07.2020, 22:52:55 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 18.07.2020, 22:52:56 TSİ
Enlem : 38.2550 N
Boylam : 38.7528 E
Derinlik : 7.95 km
Detay : https://t.co/XGgiY140wN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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