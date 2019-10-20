Malatya Sivil Toplum Platformundan Diyarbakır annelerine destek

Malatya'daki STK kadın kollarının bir araya geldiği bir heyetle Diyarbakır'a giden Malatya Sivil Toplum Platformu çocuklarını terör örgütünün elinden almaya çalışan annelere destek oldu.

Platformda yer alan Milli Beka Hareketi Malatya Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Nevin Canpolat, teşkilatı temsilen Diyarbakır'a giderek, terör mağduru ailelere destek olduklarını ifade etti. Teröre tepki gösteren Başkan Canpolat , organizasyonun son derece verimli ve yerinde olduğunu belirterek " Milli Beka Hareketi olarak her zaman terör mağdurlarının yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yurt çapında ve yurt dışında yer alan bütün teşkilatlarımız var gücüyle bu mücadeleye tam destek vermektedir. Ülkemiz içeride ve dışarıda terör unsurlarıyla mücadele ederken, bizim de var gücümüzle devletimizin yanında olmamız gerekiyor" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan kadınların acısını en iyi kadınların anlayabileceğini vurgulayan Başkan Canpolat " Hepimiz anneyiz ya da anne adayıyız. Bu çocuklar bizim. Terör örgütlerinin çocuklarımızın yakasından ellerini çekmeleri için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Devletimiz güçlüdür. Her zaman dik durmasını bilen, bu ülkede kaos çıkararak bundan farklı rant elde etmeye çalışanlara asla geçit vermeyen çelikten bir irade şu anda görev başındadır. Bizler Milli Beka Hareketi olarak bu çelikten iradenin emrindeyiz. Dağa götürülen çocuklar asla korkmasınlar, gelip devlete teslim olsunlar. Terör örgütlerinin maşası olmasınlar" şeklinde konuştu. Nevin Canpolat, annelerin gözlerinde gördükleri umudun terörün kazıyacağına inandıklarını ifade etti.

Canpolat ayrıca Diyarbakır'daki annelere, Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Genel Başkan Vekili İbrahim Aygün, Doğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Zafer'in de selamlarını ilettiklerini belirtti.

Kaynak: İHA