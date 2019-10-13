Malatya Tanıtım Günlerinde yüz binler Yenikapı’yı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi standının yoğun ilgi gördüğü Tanıtım Günlerinde, ziyaretçilere çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.

Malatya tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 10 Ekim Perşembe günü İstanbul Yenikapı'da açılışı gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri'nin son gününde büyük bir yoğunluk yaşandığı ifade edildi.

İstanbul ve yakın illerde yaşayan yüz binlerce Malatyalı "Malatya Tanıtım Günleri'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yenikapı'daki fuar alanını ziyaret ederek hasret giderme imkanı buldular.

Malatya'da bütün ilçe belediyelerin ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri'nde İstanbul'da yaşayan Malatyalılar sıla özlemini giderirken İstanbul halkı ise Malatya'yı daha yakından tanıma imkanına kavuşmuş oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi standının yoğun ilgi gördüğü Tanıtım Günlerinde, ziyaretçilere çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA