Malatya TSO ile Mersin TSO ‘Kardeş Oda’ oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı. Protokol ile iki oda arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek hedefleniyor.

Malatyalıların, Mersinliler gibi vatanperver, üretmeyi seven ve yabancılara karşı sıcakkanlı olduğunu belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada "Bu noktada sizlerle kardeş Oda olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Malatya'nın ihracatının 350 milyon dolar seviyesinde olduğunu anlatan Sadıkoğlu, Malatyalı ihracatçıların özellikle Mersin Limanı'nı kullandıklarını söyledi. Mersin'in Türkiye'nin ihracat kalesi olduğunu belirten Sadıkoğlu, şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla Türkiye geneli ihracatın yüzde 10'a yakınını Mersin gerçekleştiriyor. Bunun için kardeş Oda protokolü ile bizlere yol göstereceğinize inanıyoruz. Çünkü sizlerin bilgi birikimi, network ve tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Bizim de üzerimize düşen bir şey olursa, kardeşiniz olarak her konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizleri kırmadığınız ve sıcak ağırlamanız için teşekkür ederiz."

Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise, bölge Odalar olarak dayanışma içinde olmaları gerektiğini vurgulayarak. "Kardeş Oda sayısını arttırmak istiyoruz, bölgemizdeki Odalarla dayanışma içerisinde olup, iş birliklerimizi arttırmalıyız. İlk adımı Şanlıurfa'da attık. Şimdi de sizinle imzalıyoruz. Sonrasında Adıyaman var. Yakın zamanda onlarla da kardeş Oda olacağız" şeklinde konuştu.

Mersin TSO'nun en eski Odalardan biri olması nedeniyle köklü bir geçmişi ve güçlü bir tecrübesi bulunduğunu aktaran Kızıltan, "Her zaman açık bir Oda olduk. Her kesimden, her sektörden, nerede bize ihtiyaç varsa oraya desteğe hazırız. Odalar Birliği nezdinde bu kardeşlik rüzgarını yayalım. Kardeşliği kağıt üzerinde resmileştirebiliriz. Kağıt silinebilir, yırtılabilir ancak gönül bağı asla silinmez. Biz gönülden kardeşiz" dedi.

Mersin TSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise, Malatya'nın çok önemli bir il olduğunu ve kardeş Oda olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bütün illerin çok önemli olduğunu vurgulayan İzol, "Hatay olsun, Batman olsun Diyarbakır olsun bütün illerimizle kardeş Oda olabiliriz. Doğudaki illerimizdeki insanlar bir nebze daha duygusaldır. Burada birlik sağlamamız ülkemizin geleceği için de önemlidir. Bu, aynı zamanda bir imaj meselesidir. Birliğimizi hep birlikte batıya da taşıyalım" diye konuştu.

