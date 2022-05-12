Malatya Valisi Hulusi Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hulusi Şahin biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanan Hulusi Şahin vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Malatya Valisi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hulusi Şahin biyografisi...

HULUSİ ŞAHİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HULUSİ ŞAHİN BİYOGRAFİSİ

Hulusi Şahin 1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğini yaptı. Çeşitli staj aşamalarından sonra İngiltere'de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Daha sonra, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi'ne "Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları" alanında master yapmak üzere gönderildi. "Local Education Authorities Under New Labour" adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından "merit" (üstün başarı) derece ile kabul edildi.

2005 yılında Türkiye'ye dönen Şahin, 2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevlerini yaptı.

1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevine atandı. 2 yıl yaptığı görevden sonra 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Batman Valisi olarak atandı.

12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atandı.