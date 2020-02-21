Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılarına operasyon: 21 gözaltı

MALATYA ve Adıyaman'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 mavzer tüfek, 31 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 88 tüfek fişeği, 940 tabanca fişeği, 200 kurusıkı tabanca fişeği, 1080 av tüfeği kartuşu ile 150 gram kubar esrar ele geçirildi. 21 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Malatya ve Adıyaman'da 168 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yaptığı aramada 1 mavzer tüfek, 31 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 88 tüfek fişeği, 940 tabanca fişeği, 200 kurusıkı tabanca fişeği, 1080 av tüfeği kartuşu ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan jandarma, 21 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA