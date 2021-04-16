Düzenlenen gezi kapsamında 45 Türk öğrencinin Almanya'ya gönderilmesi ve 43 tanesinin geri dönmediği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilirken Malatya Vali Yardımcısı dahil 3 kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından arama motorlarında Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi partiden? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında Malatya’da doğan 44 yaşındaki Mehmet Çınar, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı.

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı.

İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR HANGİ PARTİDEN?

2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. İmar komisyon başkanlığı ve ulaşım komisyon Başkanlığı görevinde bulundu.

2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’nde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK PARTİ Yeşilyurt Belediye Başkanı Olarak Seçilen, Mehmet Çınar, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.