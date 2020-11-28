Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928 ile 28.11.2020 12:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Bucaspor 1928 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 12:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Kaplan(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Hakan Tezcan(dördüncü Hakem)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 11. Akın Akman, 16. İzlem Anıl Balakkız, 17. Ali Kemal Başaran, 22. Erçin Ilgaz, 32. Berkehan Biçer, 33. İlker Günaslan, 70. Halil Çelik, 80. Sıddık Çelik



Yedekler

25. Mustafa Gürbüz, 1. Muhammed Enes Salik, 44. Erhan Gözetlik, 77. Gürkan Çiftci



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

Tunç Murat Behram '29

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 61. Ahmet Aktaş, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 4. Ufuk Er, 17. Tunç Murat Behram



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 15. Burak Can Kunt, 39. Ahmet Aras, 71. Sabahattin Destici, 12. Canpolat Çelik, 33. Enes Alıç, 54. Alper Kadir Duruk



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 2 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 3 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 4 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 5 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 6 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 7 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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