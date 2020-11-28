Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928 ile 28.11.2020 12:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Bucaspor 1928 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 12:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Kaplan(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Hakan Tezcan(dördüncü Hakem)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 11. Akın Akman, 16. İzlem Anıl Balakkız, 17. Ali Kemal Başaran, 22. Erçin Ilgaz, 32. Berkehan Biçer, 33. İlker Günaslan, 70. Halil Çelik, 80. Sıddık Çelik
Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 1. Muhammed Enes Salik, 44. Erhan Gözetlik, 77. Gürkan Çiftci
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
Tunç Murat Behram '29
Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 61. Ahmet Aktaş, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 4. Ufuk Er, 17. Tunç Murat Behram
Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 15. Burak Can Kunt, 39. Ahmet Aras, 71. Sabahattin Destici, 12. Canpolat Çelik, 33. Enes Alıç, 54. Alper Kadir Duruk
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|2
|Diyarbekirspor
|10
|8
|1
|1
|12
|3
|25
|9
|3
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|4
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|5
|Fatsa Belediyespor
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|6
|Edirnespor
|10
|5
|1
|4
|15
|13
|16
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|10
|5
|1
|4
|17
|18
|16
|-1
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|2
|10
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|11
|Nevşehir Belediyespor
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|11
|-3
|12
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|13
|Kızılcabölükspor
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|9
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|10
|2
|3
|5
|10
|18
|9
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|10
|1
|4
|5
|9
|15
|7
|-6
|16
|Manisaspor
|10
|0
|3
|7
|5
|18
|3
|-13
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-1
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-1
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|0-0
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|0-3
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|2-1
|Artvin Hopaspor