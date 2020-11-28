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  3. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 0 - 1 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bucaspor 1928 ile 28.11.2020 12:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Bucaspor 1928 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 12:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Kaplan(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Hakan Tezcan(dördüncü Hakem)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 11. Akın Akman, 16. İzlem Anıl Balakkız, 17. Ali Kemal Başaran, 22. Erçin Ilgaz, 32. Berkehan Biçer, 33. İlker Günaslan, 70. Halil Çelik, 80. Sıddık Çelik

Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 1. Muhammed Enes Salik, 44. Erhan Gözetlik, 77. Gürkan Çiftci

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
Tunç Murat Behram '29

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 20. Yusuf Can Abay, 61. Ahmet Aktaş, 7. Berke Bıyık, 11. Cuma Menize, 10. Oğuz Aydın, 4. Ufuk Er, 17. Tunç Murat Behram

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 15. Burak Can Kunt, 39. Ahmet Aras, 71. Sabahattin Destici, 12. Canpolat Çelik, 33. Enes Alıç, 54. Alper Kadir Duruk

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor118122282514
2Diyarbekirspor10811123259
3Ofspor105321713184
4Arnavutköy Belediye9522107173
5Fatsa Belediyespor10523108172
6Edirnespor105141513162
7Artvin Hopaspor10514171816-1
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor10352108142
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1123613179-4
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-1Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-1Manisaspor
28.11.2020Edirnespor0-0Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor0-31877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor2-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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