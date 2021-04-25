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  3. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Nevşehir Belediye Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri 
Süleyman Soyutürk(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(2. Yardımcı Hakem), Hatem Yarar(dördüncü Hakem)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 70. Halil Çelik

Yedekler
96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 78. Berkay Yılmaz, 89. Güney Tutcuoğlu, 97. Yusuf Erdem

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 14. Mustafa Çoşkun, 61. Ahmet Eren, 77. Fatih Kıran, 80. Buğra Temel, 88. Muhammed Furkan Işık, 13. Hasan Erbey

Yedekler
33. Furkan Güzel, 3. Cumhur Yılmaztürk, 50. Hamza Küçükköylü, 99. Rahmi Özdemir, 26. Süleyman Selak, 48. Emre Işık, 52. Furkan Mızrak

Teknik Sorumlu
Tahir Alegöz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
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