Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Nevşehir Belediye Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu?
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri
Süleyman Soyutürk(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(2. Yardımcı Hakem), Hatem Yarar(dördüncü Hakem)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 70. Halil Çelik
Yedekler
96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 78. Berkay Yılmaz, 89. Güney Tutcuoğlu, 97. Yusuf Erdem
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 14. Mustafa Çoşkun, 61. Ahmet Eren, 77. Fatih Kıran, 80. Buğra Temel, 88. Muhammed Furkan Işık, 13. Hasan Erbey
Yedekler
33. Furkan Güzel, 3. Cumhur Yılmaztürk, 50. Hamza Küçükköylü, 99. Rahmi Özdemir, 26. Süleyman Selak, 48. Emre Işık, 52. Furkan Mızrak
Teknik Sorumlu
Tahir Alegöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor