Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Nevşehir Belediye Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Nevşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu? Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nevşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Malatya Yeşilyurt Belediyespor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Malatya Yeşilyurt Belediyespor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri

Süleyman Soyutürk(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(2. Yardımcı Hakem), Hatem Yarar(dördüncü Hakem)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 70. Halil Çelik



Yedekler

96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 78. Berkay Yılmaz, 89. Güney Tutcuoğlu, 97. Yusuf Erdem



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 14. Mustafa Çoşkun, 61. Ahmet Eren, 77. Fatih Kıran, 80. Buğra Temel, 88. Muhammed Furkan Işık, 13. Hasan Erbey



Yedekler

33. Furkan Güzel, 3. Cumhur Yılmaztürk, 50. Hamza Küçükköylü, 99. Rahmi Özdemir, 26. Süleyman Selak, 48. Emre Işık, 52. Furkan Mızrak



Teknik Sorumlu

Tahir Alegöz



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

Fikstür