Malatya’da 129 adet gümüş sikke ele geçirildi

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 129 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Yazıhan ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu ve bu sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisi elde edildi. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu şahıs, sikkeleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda toplam 129 adet gümüş sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA