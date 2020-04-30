Malatya'da 1500 kök kenevir ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesinde bir bahçede kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda 1500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.





Kaynak: AA