Malatya'da 159 kişiye 500 bin TL 'sokağa çıkma' cezası

MALATYA'da, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından polis ekiplerinin yaptığı denetimde tedbirlere uymayan 159 kişiye 500 bin 850 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Malatya'da da polis ekipleri kentin tüm cadde ve sokaklarında denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 159 kişiye 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 500 bin 850 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA