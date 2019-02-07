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  3. Malatya'da 171 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da 171 litre kaçak içki ele geçirildi

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 171 litre kaçak içki ele geçirildi

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine openasyon düzenledi. Ekipler operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, işyerinde yapılan aramalarda ise su bidonları içinde 171 litre kaçak içki ele geçirdi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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